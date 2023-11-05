الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ آثار مصرية: معبد كلابشة من المعابد العريقة في مصر القديمة

معبد كلابشة
معبد كلابشة

قال الدكتور خالد عبد النعيم، أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآثار جامعة الأقصر، إن معبد كلابشة من المعابد العريقة في مصر القديمة، ويرجع تاريخ بنائه إلى الملك أمنحتب الثاني أحد الملوك العظماء في الأسرة الثامنة عشر في عصر الدولة الحديثة.

وأضاف عبد النعيم، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الإمبراطور أغسطس أعاد بناء معبد كلابشة عام 30 قبل الميلاد، مؤكدًا أن معبد كلابشة كان مهدد بالغرق، وكان يغرق لمدة 9 أشهر في العام، وبعد إقامة السد العالي أصبح يغرق بالكامل، لذلك كان لابد نقله.

نقل معبد كلابشة إلى جنوب أسوان

وأشار أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآثار جامعة الأقصر، إلى أنه تم نقل معبد كلابشة إلى جنوب أسوان، لافتًا إلى حدوث ظاهرة التعامد على حجرة قدس الأقداس بالمعبد مرتين في يوميّ 14 من شهر فبراير و29 شهر أكتوبر.

وأوضح أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآثار جامعة الأقصر، أن جدران المعبد تحتوي على نقوش للألهة ماندوليس، ونقوش أخرى مرتبطة بايزيس وازوريس وبتاح وحورس، ونقوش مسيحية بعد أن تحول إلى كنيسة.

وتابع: يحتوى المعبد الذى يعد أهم معابد النوبة على نقش هام بمنع تربية الخنازير في حرم المعبد، ويعد ثانى أكبر من معابد النوبة بعد معبد أبو سمبل.

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