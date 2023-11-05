الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن: مصر في عهد "الجمهورية الجديدة" شهدت طفرة غير مسبوقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعا تنظيميا مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية، بحضور النائب المهندس أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف المركزي، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

وبحث الاجتماع، سبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لسلسلة الإنجازات غير المسبوقة التي تمت في عهده.

وتطرق النقاش لجهود الرئيس في دعم الفلاحين عبر سلسلة من الدعم غير المسبوقة، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور لكل عمال مصر وآخرها القطاع الخاص.

طفرة غير مسبوقة بفضل جهود الرئيس

وقال النائب سيد نصر، إن نبض العمال والفلاحين يعد بمثابة تأييد شعبي للرئيس السيسي والذي أنصف تلك الفئات في حدث نادر بتاريخ مصر، مضيفا أن مصر في عهد "الجمهورية الجديدة" شهدت طفرة غير مسبوقة بفضل جهود الرئيس الملتحم دائما مع صفوف الجماهير خاصة العمال والفلاحين، مذكرا الحضور بضرورة توعية الجماهير بإنجازات الدولة المصرية لإفشال أي مؤامرات تحاك ضد الوطن.

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تكثيف حالة التأييد الشعبي للرئيس السيسي

من جانبه طالب النائب المهندس أحمد الجندي، بتكثيف حالة التأييد الشعبي للرئيس السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية خاصة أنه يحظى بكل الدعم من مختلف أطياف الشعب المصري، مثنيا على مواقف الرئيس السيسي منذ توليه السلطة عام ٢٠١٤ وحتى الآن والتي تتسم بالوضوح.

كما تم استعراض ومناقشة أنشطة وفعاليات أمانة العمال والفلاحين خلال الفترة القادمة، في ظل حالة الحراك والزخم السياسي التي يشهدها الحزب.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضى من المدة المحددة لتلقى الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصرًا، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أقر فتح باب تلقي الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
للرئيس السيسي مستقبل وطن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة أمانة الفلاحين بمستقبل وطن أمانة العمال بمستقبل وطن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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