الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: الرئاسة المصرية خاضت أكثر من مسار لدعم القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئاسة المصرية خاضت أكثر من مسار لدعم القضية الفلسطينية، حيث إن مصر لم تتأخر لحظة في مساندة الشعب الفلسطيني، ولم تغلق معبر رفح.

وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أن اعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية فلسطين قضية القضايا، مؤكدًا أن مصر لم تتأخر في فتح معبر رفح وإرسال المساعدات، ولكن إسرائيل من تقوم بذلك عن طريق الاشتراطات لتقديم تلك المساعدات وخاصة الوقود.

وأشار المحلل الفلسطيني،  إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تجويع قطاع غزة وقتل الشعب الفلسطيني، بعد أن نجح في سياسة العقاب الجماعي، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه المخططات الإسرائيلية التي تترجم عن طريق قصف المخابز مما أدى إلى العيش  في حالة مجاعة واضحة.

مصر لم تتأخر لحظة في مساندة الشعب الفلسطيني

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه المهم التوصل إلى وقف إطلاق النار وليس توصيل المساعدات فقط، حيث أن ذلك يعني استمرار المجازر ولكن مع شروط أقل، مشيرًا إلى أن هذا هدف مصر الأول وأن الحديث الأمريكي عن الهدن هو ذر الرمال في العيون وذلك بسبب حالة الوباء التي يدخل عليها القطاع حاليًا بسبب الجثث الموجودة في الشوارع بسبب القصف.

استاذ العلوم السياسية الرئاسة المصرية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية معبر رفح

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