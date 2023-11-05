الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هُنا مستشفيات غزة.. الراقدون بين الحياة والموت ليسوا آمنين من قصف الاحتلال

قصف سيارات إسعاف
قصف سيارات إسعاف في غزة

مستشفيات وسيارات إسعاف ومنازل كانت آمنة؛ طالتها نيران الاحتلال.. أطفال ونساء وشيوخ يتساقطون كل يوم.. لا أحد في مأمن من الخطر القادم من طائرات العدو.. حتى هؤلاء الراقدون بين الحياة والموت ليسوا آمنين من القصف الذي جعل من مستشفيات قطاع غزة هدفًا له.. وكان "المعمداني" باكورة المجازر.

في ظهيرة يوم الأحد؛ أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن مريضًا كان يُعالج في العناية المركّزة داخل مستشفى القدس، أُصيب وهو راقد في حالة خطرة.. "فلا أحد بات في مأمن من نيران العدو"- كما تقول- في غزة.

الرجل الذي ذاق نيران العدوان في إصابته الأولى فرقد على سرير العناية بين الحياة والموت، يبدو أنه كغيره من المدنيين الذين طالهم القصف عشوائيًا دون ذنب، ليطاله القصف مرة جديدة وهو فاقد الوعي جراء ما طاله من قبل.
 

مريض العناية الحرجة في مستشفى القدس ليس الأول، فكما شاهد العالم مجزرة مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها نحو 400 فلسطيني استشهدوا في ضربة واحدة، وسارع الاحتلال في التنصل من الجريمة، مُدعيًا أن صاروخًا أطلقته حماس سقط فوق المستشفى.

لم يكن سيناريو الاحتلال جديدًا عما يقوله في كل مرة يرتكب جُرمًا يُحدث غضبًا عالميًا، فقبل 17 شهرًا، اُستشهدت الصحفية شيرين أبوعاقلة خلال عملها الصحفي في تغطية الاشتباكات داخل مُخيم جنين، وسارع الاحتلال في التنصل من جريمته وإلصاقها بالمقاومة الفلسطينية، قبل أن تُثبت التحقيقات لاحقًا أنها فارقت الحياة برصاصة إسرائيلية.

ومن حادث شيرين إلى العدوان على غزة، فلم يكن الغضب قد هدأ من جراء استهداف المستشفى المعمداني، حتى عاود الاحتلال استهداف مستشفيات وسيارات إسعاف، حيث اُستشهد الكثيرون من الطواقم الطبية والمرضى، كان آخرهم استهداف قافلة طبية وبوابة مستشفى الشفاء، ليتساقط عدد من الشهداء، ثم استهداف محيط مستشفى القدس لأكثر من مرة، كان آخرها اليوم.

مرضى على أسرّة المستشفيات، وآخرون يفترشون الأرض، وآلاف يحتمون بين جدران المستشفيات بعد أن هُدمّت بيوتهم.. ظنوا أنهم في مأمن من نيران العدو، لكن الخطر لم ينتهِ.. حتى الراقدون بين الحياة والموت لم يسلموا من القصف.

ضحايا العدوان على غزة (حتى السبت 4 نوفمبر):

9488 شهيدًا

من بينهم (الأطفال 3900)

و(النساء 2509)

أكثر من 24 ألف مصاب 

إصابة مريض في العناية المركزة جراء القصف ـ مستشفى القدس 
إصابة مريض في العناية المركزة جراء القصف ـ مستشفى القدس 
آثار القصف في مستشفى القدس
إصابة مريض في العناية المركزة جراء القصف ـ مستشفى القدس 
الاحتلال قصف غزة غزة الحرب حرب غزة

مواد متعلقة

ظاهرة فلكية تحدث اليوم.. زخات شهب الثوريات تُزين السماء

الهلال الأحمر الفلسطينى: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد انقطاعها (صورة)

شُهب واقتران وأحداث أخرى.. أهم الأحداث الفلكية خلال نوفمبر

باحث: نفوض الرئيس لحماية الأمن القومي لمصر.. وثقتنا مطلقة في جيشنا العظيم

مصر تنتخب.. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية (فيديوجراف)

متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"الدستور": قدمنا 4 شهداء.. ومصر أمدّتنا بالمواد الطبية

لاعب منتخب مصر لـ أهل غزة: كل المصريين فى ضهركم (فيديو)

طالب بجامعة المنيا: مصر تقوم بدور تاريخى لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان