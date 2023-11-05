الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

الخطيب
الخطيب

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، فى حضور خالد بيبو، مدير الكرة، استمع منه للأسباب التى أدت إلى  ظهور الفريق بهذا الشكل وتراجع النتائج وهبوط المستوى الفني والبدني، بعيدا عن وداع البطولتين وخسارة لقبين.

وكشف مصدر مسئول عن أن الخطيب أكد للمدير الفني أنه لن يقبل باستمرار الوضع الحالى بأى شكل، خاصة أن الفريق فقد بطولتين مع بداية الموسم، أولاهما السوبر الإفريقى، وكان المبرر وقتها عدم الجاهزية الفنية والبدنية، والثانية لقب بطولة الدورى الإفريقى.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي شدد على ضرورة أن البطولتين كانتا ذتا تأثير كبير حال الفوز بهما جماهيريا وفنياً، بجانب الاقتراب خطوة للنادى من استعادة لقب الأكثر تتويجاً على العالم.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب طالب كولر بتحديد موقفه من احتياجاته فى انتقالات الشتاء بأسرع وقت، خاصة فى صفقة المهاجم الفرنسى أنتونى موديست، الذى لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الخطيب اعتمد قرار توقيع عقوبة مالية على اللاعبين المشاركين فى لقاء صن داونز بواقع 100 ألف جنيه خصما من مستحقاتهم، بناء على الاتفاق الذى جرى مع لجنة التخطيط لكرة القدم بعد وداع البطولة الإفريقية.

كولر الاهلى محمود الخطيب لجنة التخطيط السوبر الأفريقي

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