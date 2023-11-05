الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

والمزايدات علينا مرفوضة..

جمال رائف: الرئيس السيسى أول من بادر بدعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي والباحث السياسي جمال رائف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من بادر بدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن المزايدات على الدور المصري في القضية الفلسطينية مرفوضة تمامًا وغير منطقية، وحتى الشارع العربي والشارع المصري وكل دول العالم لا تتقبلها.

وأضاف رائف خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لم يبدأ الآن، لكنه دور تاريخي منذ عام 1948، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وحدها هي التي دفعت الدماء ثمنًا للدفاع عن القضية الفلسطينية.

جمال رائف: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخيًا عظيم للغاية

وأكد أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخيًا عظيم للغاية، والثوابت التي نتحدث عنها اليوم وُلدت منذ عام 1948، مؤكدًا أن مصر دعمت الأشقاءَ إنسانيًا وسياسيًا، وحاولت إحياء مسار السلام طوال الوقت وغيرها من الأمور. 

وتابع أنه بعد عام 2014 كانت هناك رؤية استشرافية لما سيحدث من أحداث، وفي أول خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة، تحدث عن القضية الفلسطينية في وقت كانت فيه القضية الفلسطينية متراجعة مقارنة بأزمات أخرى كانت موجودة على السطح مثل سوريا وليبيا واليمن، رأينا الرئيس السيسي يقول في الأمم المتحدة إن حلحلة القضية الفلسطينية سوف تتبعها حلحلة لكل قضايا المنطقة وهذا ما يحدث الآن لقضية القضايا كما تتحدث الدولة المصرية.

الرئيس السيسي السيسي القضية الفلسطينية فلسطين صباح الخير يا مصر جمال رائف

مواد متعلقة

"الجيل" يشيد بتحركات الدبلوماسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

وزير إسرائيلى يفضح مخططات الاحتلال بـ"زلة لسان".. ونتنياهو يتنصل من تصريحات القنبلة النووية

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية: تعليق المساعدات جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف

الزمالك يقرر منع فتوح والزناري وصبحي من التدريبات انتظارا لقرار مجلس الإدارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان