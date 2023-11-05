جمال رائف: الرئيس السيسى أول من بادر بدعم القضية الفلسطينية

والمزايدات علينا مرفوضة..

قال الكاتب الصحفي والباحث السياسي جمال رائف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من بادر بدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن المزايدات على الدور المصري في القضية الفلسطينية مرفوضة تمامًا وغير منطقية، وحتى الشارع العربي والشارع المصري وكل دول العالم لا تتقبلها.

وأضاف رائف خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لم يبدأ الآن، لكنه دور تاريخي منذ عام 1948، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وحدها هي التي دفعت الدماء ثمنًا للدفاع عن القضية الفلسطينية.

جمال رائف: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخيًا عظيم للغاية

وأكد أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخيًا عظيم للغاية، والثوابت التي نتحدث عنها اليوم وُلدت منذ عام 1948، مؤكدًا أن مصر دعمت الأشقاءَ إنسانيًا وسياسيًا، وحاولت إحياء مسار السلام طوال الوقت وغيرها من الأمور.

وتابع أنه بعد عام 2014 كانت هناك رؤية استشرافية لما سيحدث من أحداث، وفي أول خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة، تحدث عن القضية الفلسطينية في وقت كانت فيه القضية الفلسطينية متراجعة مقارنة بأزمات أخرى كانت موجودة على السطح مثل سوريا وليبيا واليمن، رأينا الرئيس السيسي يقول في الأمم المتحدة إن حلحلة القضية الفلسطينية سوف تتبعها حلحلة لكل قضايا المنطقة وهذا ما يحدث الآن لقضية القضايا كما تتحدث الدولة المصرية.