الليلة.. مناقشة المجموعة القصصية "فوضي الدم" بنادي أدب الشاطبي في الإسكندرية

يحل الكاتب الشاب، ياسين محمود، في ضيافة نادي أدب الشاطبي بالإسكندرية، خلال أمسية ثقافية لمناقشة مجموعته القصصية "فوضى الدم"، والصادرة عن دار المرايا للثقافة والفنون، الليلة في السادسة والنصف مساء، وفاز عنها ياسين محمود بجائزة يحيي الطاهر عبد الله للقصة القصيرة، في دورتها الثانية، العام الماضي 2022.

ويتناول المجموعة القصصية "فوضى الدم"، بالنقد والنقاش والتحليل كل من الناقدة الدكتورة ندي يسري ــ الناقد الدكتور إيهاب بديوي ــ الناقد الدكتور محمد العابدي، وتدير الأمسية الكاتبة جيهان السيد، وتعقد الأمسية بالتعاون مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية.

أولى أعمال ياسين محمود الإبداعية

وتعد المجموعة القصصية "فوضى الدم"، أولى أعمال الكاتب الشاب الإبداعية، وفي حيثيات فوزه بجائزة يحيي الطاهر عبد الله للقصة القصيرة، جاء في كلمة الناقد الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب العربي أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة:"تتمتع المجموعة القصصية فوضى الدم، بالرهافة والعمق، وتتسم بقدر كبير من الالتزام البنائي، وتكشف عن كاتب واعد في القصة القصيرة.

وأهم ما يميز ياسين محمود مؤلف مجموعة فوضى الدم، أنه كاتب قصة قصيرة مغامر، لا يكف عن اختراع شكله الخاص الذي لا يشبه غيره، ولا يسمح لقارئه فرصة للاستراحة، عالمه متوتر يبطن أكثر مما يعلن.

تقديم لغة خاصة تلقي قبول من القارئ على اختلاف نوعه

بينما جاء في كلمة الكاتب الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال، وهو أيضا أحد أعضاء لجنة تحكيم جائزة يحيي الطاهر عبد الله للقصة القصيرة: “ياسين محمود صاحب مجموعة فوضى الدم، هو امتداد لفكرة الشباب الموهوب القادر علي تقديم لغة خاصة تلقي قبول من القارئ على اختلاف نوعه، كما أنه يبشر بكاتب واعد يستطيع تقديم الحكاية بشكل خاص ومتطور.”

يذكر أن المجموعة القصصية "فوضى الدم"، تقع في 111 صفحة من القطع الوسط، وتضم 13 قصة، تتراوح بين القصر والطول، وهي: بداية ــ حمامة ونسر ــ قمرية الأقنعة ــ مصيدة العسل ــ جيلد تعني نقود ــ كما يتأرجح البندول ــ وسط ــ سيمفونية الخضر المزيف ــ ميثولوجيا تشريحية ــ متلازمة الملعقة ــ جدلية المتن والهوامش ــ فوضي الدم ــ نهاية.