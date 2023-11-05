الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير أردنى سابق: غزة تتعرض لـ "إبادة جماعية" برعاية أمريكية

الدكتور محمود الخرابشة
الدكتور محمود الخرابشة

استنكر الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من إبادة جماعة تخالف كافة القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتضح أن الحكومة الإسرائيلية تنسق جرائمها مع الحكومة الأمريكية في كافة الأمور المتعلقة بالحرب.

وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو أكد بكل عنجهية أنه في نهاية هذه الحرب لن تكون هناك حماس، بمعنى أنه سيتم إبادة قطاع غزة بشكل كامل؛ لأنه ما يجري حاليا من قصف جوي وبري وبحري يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل واضح.

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