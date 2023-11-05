مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يواجه مقاومة فلسطينية شرسة في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة، إن المناطق الشمالية والغربية لقطاع غزة تشهد مواجهات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في هذه المناطق، وقد أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تمكنت من تدمير عدة آليات ودبابات عسكرية إسرائيلية وقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، إن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يحاول الدخول بريًا في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا وحي الزيتون، وذلك في إطار عملية "الجرف الصامد" التي بدأتها إسرائيل قبل أسبوعين ضد قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة من قِبل المقاتلين الفلسطينيين الذين يستخدمون الصواريخ والقنابل والألغام والكمائن.

وأفاد المراسل أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا، وأنه استهدف اليوم عدة منازل ومساجد ومدارس ومستشفيات ومقار حكومية ومنشآت مدنية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

وأشار جبر إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا، وأن السكان يعانون من نقص حاد في المياه والكهرباء والغذاء والدواء، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه منذ سنوات.