العميد محمد فكري لـ"الشاهد": أحد ملاجئ العمليات تحت الأرض سقط علينا بسبب القذائف الإسرائيلية

تحدث العميد أركان حرب محمد فكري أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، عن مشكلة تعرض لها في موقع حوض الضرس قائلًا: "كنا في ملجأ عمليات تحت الأرض، وكنا نتدرب خارج الملجأ وفوجئنا بالطيران نسمع صوته من بعيد".

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "بدأوا يصوروا تجمعنا والطيران اكتشفنا وضربوا ضربًا متواصلًا لمدة من ساعات إلى 3 ساعات صواريخ وقنابل".

وتابع: "الملجأ سقط علينا نتيجة القذائف وكنا مجموعة كبيرة لكن ربنا ستر وكانت كل القذائف حولنا".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.