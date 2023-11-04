نهى طلعت: مصر فى مقدمة الدول التى أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين عام التحالف الوطني المصري، إن مصر في مقدمة الدول التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدةً أننا تجاوزنا 4 آلاف طن من المساعدات لفلسطين.

وأضافت أمين عام التحالف الوطني المصري، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر بذلت مجهودًا كبيرًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما أننا نسعى لتقديم أفضل المساعدات إلى القطاع، مؤكدةً أن مصر لن تتخلى عن دورها في مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وناشدت أمين عام التحالف الوطني المصري، دول العالم إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق مصر.