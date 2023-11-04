السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين سر التحالف الوطني تكشف تفاصيل الجسر البري الإغاثي من القاهرة لغزة

االمساعدات الإنسانية
االمساعدات الإنسانية

قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن التحاف اليوم أطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضافت طلعت في مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC": "نحن سعداء بالتطور الحاصل في دخول المساعدات الإنسانية بدأنا نرى أريحية في دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات للشعب الفلسطيني".

جسر بري إغاثي من القاهرة إلى غزة لنقل االمساعدات الإنسانية

وأكدت، أنه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود جسر إغاثي بري من القاهرة إلى غزة يتكون من عدد كبير من الشاحنات ينطلق يوميًا بتقديم جميع المساعدات للشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن شاحنات المساعدة محملة بجميع المساعدات الإنسانية، متابعة: "التحالف الوطني يوفر من 50 إلى 70 شاحنة يوميًا بأقصى طاقة استيعابية، واليوم على سبيل المثال أرسلنا في حدود 750 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وغدًا سيكون هناك كمية مشابهة".

وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل حجم المساعدات الإنسانية أسبوعيًا إلى 7 آلاف طن.

التحالف الوطني الجسر البري الجسر البري الإغاثي غزة المساعدات الإنسانية

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