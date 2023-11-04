السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أوقفوا الحرب".. أحدث أعمال كاظم الساهر الغنائية لدعم القضية الفلسطينية

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يستعد المطرب كاظم الساهر، لطرح أغنية جديدة بعنوان “أوقفوا الحرب” لدعم  القضية الفلسطين، وحث الاحتلال الصهيوني لوقف الجرائم والمجازر التي تحدث يوميا بقطاع غزة.

 

وتأتي أغنية “أوقفوا الحرب” للنجم كاظم الساهر بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا، بتسجيل أغنية تدعو لوقف الحرب.

 

يذكر أن النجم كاظم الساهر أعلن عن إلغاء حفلاته التي كان من المقرر إحياؤها خلال الفترة المقبلة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الجارية، مع تعليق التعاقدات الفنية لحين إشعار آخر.

 

كاظم الساهر يعلن إلغاء حفلاته لأجل غير مسمى تضامنًا مع أهل غزة


وكتب كاظم الساهر خلال منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".

 

كاظم الساهر يعلن آلية إعادة رسوم التذاكر الخاصة بحفلاته 


وأضاف الساهر: “لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا”.

المطرب كاظم الساهر كاظم الساهر أغنية جديدة أوقفوا الحرب الاحتلال الصهيونى يوميا قطاع غزة

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