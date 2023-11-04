"يرقصون خلف الجثث المحترقة".. اللواء الغبارى يكشف جرائم الاحتلال الصهيونى

كشف اللواء محمد الغباري، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير كلية الدفاع الوطني السابق، عن تاريخ اليهودية وعلاقتها بالماسونية والصهيونية.

وأوضح الغباري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن اليهودية ظهرت في عصر الإسكندر الأكبر، عندما وجد مجموعة من العباد يسكنون جبلًا ويسمون أنفسهم اليهود، مشيرًا إلى أنها ليست ديانة بل عقيدة.

وأضاف، أن الماسونية هي الأداة التي تستخدمها الصهيونية لتفكيك المجتمعات والسيطرة على العالم، مؤكدًا أن الصهيونية هي مشروع قديم يهدف إلى إقامة مملكة داود الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات.

وتحدث عن تكوين الجيش الإسرائيلي والذي يعتمد على الاحتياط، قائلًا إن 75% من الجيش هم من الاحتياط ويتم استدعاؤهم عند الحاجة، كما حدث في هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

واختتم حديثه بالقول إن اليهود لديهم سياسة الأرض المحروقة والسعي إلى الاستيلاء على ثروات الأرض، وأنهم يتميزون بالغدر والقتل، مستشهدًا بمثال قتلهم لمدينة كاملة بها 10 آلاف شخص ورقصهم بجوار الجثث المحترقة.