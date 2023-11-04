السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل تصوير حلقة على الحجار ببرنامج SOLD OUT عبر WATCH IT

حلقة علي الحجار ببرنامج
حلقة علي الحجار ببرنامج سولد أوت

يحل النجم علي الحجار ضيفًا على الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ومن المقرر أن يتم تصوير حلقة النجم علي الحجار يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري في حلقة خاصة يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن يضم التصوير لقاء خاصًا مع النجم علي الحجار بقيادة الإعلامي محمود سعد ويليه حفل غنائي له في ليلة موسيقية شاعرية يقدم خلالها أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور.

 

 

وطرح موقع "تذكرتي" التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة النجم علي الحجار وحفله الغنائي وقسمت التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 200 جنيه.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

  • غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.
  • تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.
  • الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي: العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.

برنامج SOLD OUT Sold Out الموسم الثاني لبرنامج Sold Out برنامج Sold Ou علي الحجار watch it cbc

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