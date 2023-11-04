السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: نعمل مع الولايات المتحدة لاحتواء أزمة إنسانية طاحنة فى غزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال أحد الصحفيين عن رؤية الإدارة الأمريكية في وقف الصراع في قطاع غزة، وما هي خطة أمريكا للدفع بعملية السلام؟.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، منذ قليل، أنه من غير الملائم أن أتحدث عن الموقف الأمريكي في حضور وزير خارجيتها، ولكن ما أستطيع أن أقوله إن الحديث كان شفافا بين دول تشترك في الرغبة والعمل بشكل فعال لاحتواء هذه الأزمة.

وأشار إلى أن احتواء هذه الأزمة من خلال وضع الأسس التي تعمل على وقاية المنطقة من الصراعات التي تؤكد أهمية التعامل مع كل القضايا بمعايير واحدة، والوصول لحماية المدنيين وعدم نفاد المساعدات.

وتابع: "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، ولدينا علاقات قوية واستراتيجية ونقدر كل الإمكانات المقدمة، وهناك نقاط كثيرة اتفقنا عليها وسنعمل خلال الفترات القادمة على وضع هذه الرؤي موضوع التنفيذ، من أجل احتواء أزمة إنسانية طاحنة تستوجب توافر الجهود.

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