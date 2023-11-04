السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

أرشيفية
أرشيفية

تستكمل محكمة جنح عابدين، غدًا الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بزعم تغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل القضية، وتبين من خلالها أن أحد الأشخاص قام بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم، أمام جهات التحقيق المختصة، بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

محكمة جنح عابدين محاكمة عامل سرقة المواطنين والنصب عليهم سرقة المواطنين العملات المحلية عملات أجنبية

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