السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا أنيانوس يترأس اجتماع مجمع كهنة بنى مزار والبهنسا

الأنبا أنيانوس
الأنبا أنيانوس

التقى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس، مجمع كهنة الإيبارشية في واحة الأنبا كاراس التابعة للإيبارشية.

وتضمن اللقاء كلمة روحية ألقاها نيافته بعنوان "اجْتَهِدُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَتَكُمْ وَاخْتِيَارَكُمْ ثَابِتَيْنِ" (٢بط ١: ١٠) أعقبتها مناقشة في أمور الخدمة، ثم تقسيم الإيبارشية إداريًا، ليكون لكل منطقة وكيل على النحو الآتي: «القمص عجايبي يوسف وكيلًا عامًا للإيبارشية، القمص دانيال سامي، وكيلًا لمدينة بني مزار، و القمص إرميا تادرس وكيلًا لشمال بني مزار، والقمص متري القمص يوحنا، وكيلًا لمنطقة البهنسا، القمص عبد النور ملاك زكي وكيلًا للمنطقة الغربية القبلية، والقمص موسى أنسيفيروس وكيلًا للمنطقة الشرقية».

وفي السياق ذاته تم تحديد موعد سيامة اثنين من أبناء الإيبارشية كهنة يوم ٢٠ نوفمبر، بكاتدرائية القديس مار مرقس التابعة للإيبارشية، هما: «الشماس الإكليريكي روماريو نابليون، والشماس الإكليريكي چورچ ملاك».

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة؛ لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

مدته 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، ويقع في 28 كيهك في السنوات الميلادية الكبيسة، وهذه المدة تشمل الآتي: 40 يوما تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

الانبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار مجمع كهنة اجتماع كهنة بني مزار إيبارشية بني مزار والبهنسا إيبارشية بنى مزار

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