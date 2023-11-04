تفاصيل أجندة فعاليات مركز الحرية للإبداع خلال شهر نوفمبر

ينظم مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عدد كبير من الفعاليات والأنشطة، خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي تتنوع بين الأمسيات الثقافية، والعروض المسرحية والفنية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

أمسيات وأنشطة مركز الحرية للإبداع الفني

تبدأ أنشطة مركز الحرية للإبداع الفني، في السادسة والنصف من مساء غد الأحد، حيث تحتضن قاعة توفيق الحكيم، التابعة للمركز، أمسية شعرية في حب الشاعر السكندري الراحل “رأفت رشوان”.

يشارك في الأمسية كل من شعراء الإسكندرية: أحمد عمرو -أدهم الصغير - بتول منصور - دنيا سعيد -عمر هلال - كريم علي - محمود حامد - ياسمين سليمان، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر أحمد صادق أمين.

وفي السادسة والنصف من مساء الإثنين 6 نوفمبر الجاري، تستقبل قاعة توفيق الحكيم أيضا، لقاء جديد من سلسلة محاضرات “تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر”، وتعقد ندوة هذا الأسبوع تحت عنوان "نضال مدينة الإسكندرية ضد العدوان الخارجي في العصر الإسلامي، وتتحدث فيها الباحثة دكتورة سحر سالم، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يدير اللقاء ويقدمه أشرف خيري.

وتحت عنوان “الوعي القومي والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة”، تحتضن قاعة المسرح في مركز الحرية للإبداع الفني، لقاء مفتوح وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري. ويشارك في اللقاء لواء أركان حرب دكتور حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة السابق، و يدير اللقاء دكتور إبراهيم عبد الله.

وضمن سلسلة ندوات إبداعات شبابية، تقام في السادسة والنصف مساء الأحد 19 نوفمبر، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "سروجا"، للكاتبة مارينا سامح، وتناقش المجموعة الكاتبة والناقدة رانيا ثروت و الشاعر والناقد أحمد الشيخ يدير اللقاء الشاعرة جيهان حسين، وذلك في قاعة توفيق الحكيم.

كما يقيم مركز الحرية للإبداع الفني، بالتعاون مع نادي جرف حسين الرياضي، في السادسة مساء الإثنين 20 نوفمبر، ندوة بعنوان "مصر حياة كريمة"، وتتضن إلقاء الضوء على المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع عرض أسوان نموذجاً، ويتحدث خلالها دكتور محمد صلاح المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بأسوان، ويقدم اللقاء محمد محمود أيو الزين رئيس مجلس إدارة النادي وذلك بقاعة المسرح.

وفي السادسة والنصف مساء الأربعاء 22 نوفمبر، تعقد بقاعة توفيق الحكيم، والتابع لـ مركز الحرية للإبداع الفني، ندوة بعنوان "من ذاكرة السرد السكندري" .. الأديب محمد الجمل، يتحدث فيها كل من: الناقد دكتور محمد عبد الحميد خليفة، الكاتب الروائي سعيد سالم، الروائي الكبير مصطفى نصر، الشاعر والناقد عذاب الركابي بمشاركة نخبة من أدباء ومثقفي الإسكندرية، و يدير اللقاء الكاتب رشاد بلال.

وضمن سلسلة ندوات تاريخ الفكر الصوفي، تعقد بـ مركز الحرية للإبداع الفني، في السادسة والنصف مساء الخميس 23 نوفمبر، ندوة بعنوان " الطريق إلى المعرفة عند أبو الحسن الشاذلي"، وتتحدث خلالها الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، وذلك بقاعة المسرح.

وفي السابعة والنصف مساء يوم الجمعة 24 نوفمبر، يستقبل مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، أمسية ثقافية فنية للفنان دكتور أيمن تيسير بعنوان "صناعة الموسيقى و تأثيرها فى الناتج القومى"، وأيمن تيسير، أستاذ بالجامعة الأردنية ومؤسس المعاهد الموسيقية ومدير المناهج فى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية و مؤسس معهد بيت الموسيقى .

وفي السادسة والنصف مساء الأحد 26 نوفمبر، تعقد في مركز الحرية للإبداع الفني، ندوة لمناقشة ديوان الأطفال "أمطري يا سماء" للشاعر جابر بسيوني، ويناقش الديوان الناقد دكتور بهاء حسب الله والشاعر عبده الزراع ، ويدير اللقاء الناقد دكتور محمد عبد السلام، وذلك بقاعة توفيق الحكيم.

وفي الخامسة والنصف مساء الأربعاء 29 نوفمبر، تحتضن قاعة المسرح بالمركز، الملتقى الأول للشعر العربي بالتعاون مع جمعية اصدقاء مكتبة الاسكندرية، وتقدمها، الناقدة دكتورة سحر شريف .

وفي السادسة والنصف مساء الخميس 30 نوفمبر، تعقد بقاعة توفيق الحكيم، وضمن فعاليات صالون التنوير، ندوة بعنوان" الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحياة اليومية"، ويتحدث فيها دكتور محمد زهران أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة نيويورك، وتقدم اللقاء دكتورة ماجد موريس .