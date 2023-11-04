السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودوروس يدعو إلى السلام فى فلسطين من كنيسة القديسَيّن بشبرا

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

 ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا صلاة غروب عيد القديسَيّن العادمي الفضة كوزماس ودميانوس في الكنيسة المسماة باسمهما في منطقة شبرا بالقاهرة.
 

أدت إلى مقتل الآلاف

وفي كلمته، أشار إلى الحرب المستعرة في فلسطين التي أدت إلى قتل الآلاف من الكهول والنساء والأطفال الأبرياء.

 ورفع صلواته إلى الله من أجل أن تستجيب الأطراف المتحاربة للمطالبات بوقف الحرب فورًا، قائلًا: "أوقفوا سفك الدماء في الأماكن التي سار فيها المسيح مَلِك السلام".
 من جهته، يقوم البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بوضع حجر الأساس لكنيسة البطريركية الجديدة و المكرسة  القديس يوحنا الرحيم بطريرك الإسكندرية، وذلك يوم الجمعة ١٠ نوفمبر 2023 فى منطقة R1 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان  قد أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمى للكنيسة فى مصر، في وقت سابق أن الرئيس السيسى خصص قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، هبة من مصر إلى البطريركية لبناء كنيسة، مما يعكس الحب والاحترام المطلقين لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وباباها وبطريركها ثيودروس الثانى.

وأوضح الأنبا نيقولا فى بيان له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه فى يوم 27 أغسطس 2021 زار البابا ثيودروس موقع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، حيث لقي ترحيبًا حارًا من قبل المسئولين المصريين، وتم إطلاعه على سير الأعمال، مع التأكيد على مدى التقدم الذي يتم إحرازه يومًا بعد يوم- أكثر وأكثر- تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس السيسى.

وأوضح أنه تم إرشاده إلى قطعة الأرض المخصصة لبناء الكنيسة التي تبلغ مساحتها 6000 متر مربع، والتى ستكون المركز فى مصر وفي جميع أنحاء إفريقيا.

وأعرب بطريرك الإسكندرية عن امتنانه للرئيس السيسى على هذا القرار العظيم لمصر بالتبرع بهذه الأرض، وشكره على وقوفه الدائم ومساعدته ودعمه عمل البطريركية، وشدد بقوله: "إن المركز الجديد للبطريركية فى العاصمة الإدارية بالقاهرة سيكون مساحة متعددة الثقافات تضم جميع الناس بغض النظر عن معتقداتهم الدينية وجنسياتهم لصالح الإنسانية والسلام فى العالم".

البابا ثيودروس بطريرك الروم الارثوذكس السلام في فلسطين وقف الحرب وقف الحرب على غزة

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