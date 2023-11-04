السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد مشاهد مؤلمة بعد قصف مدرسة الفاخورة فى غزة

قصف الاحتلال مدرسة
قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

كشفت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، العدد النهائي لحصيلة الشهداء والجرحى لقصف الاحتلال مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، مشيرة إلى أن العدد الرسمي المعلن حتى الآن، هو 150 بين شهيدًا وجريحًا.


وأضافت "عوكل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنه "لم يتم التوصل لحصر كامل للأعداد، بسبب وجود أشلاء متناثرة وجثث متقطعة ومتفحمة، فمن الصعب التوصل للعدد النهائي حتى الآن".

ولفتت إلى أن "المشكلة التي تتعلق بالأرقام أن بعض الجثامين تصل إلى المستشفى بعد وقت طويل، علاوة على أن الجثامين أصبح من الصعب التوصل لأعدادها الحقيقية؛ نظرًا لتفحمها وتقطعها إلى أشلاء متناثرة".
وواصلت "محاولة جمع الأشلاء ومحاولة التعرف عليها يكون من الصعب إنجازه في وقت قصير للوصول إلى العدد النهائي لحصيلة قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، لذا يتم تقدير ماهو واضح فقط".
ونوهت بأنه عندما تعلن وزارة الصحة عن أعداد شهداء تعلن عن المفقودين، وهم يكونون شهداء مجهولي الهوية، لأنه أصبح من الصعب التعرف عليهم والتوصل لهويتهم؛ لأنه يصعب التعرف على ملامحهم لأن الأشلاء تكون صغيرة جدا، ولهذا يتم دفنهم في مقابر جماعية.

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