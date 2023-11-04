السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش المجلد السادس من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية".. غدًا

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة لمناقشة موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"- المجلد السادس، من تحرير عادل حسن غنيم، والصادرة عن المجلس، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأحد الموافق 5 نوفمبر الجاري، بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يشارك في المائدة كل من المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتور جمال شقرة، والدكتور زكي البحيري، والكاتب شعبان يوسف، والدكتور عاصم الدسوقي، على أن يدير المائدة الدكتور خلف الميري.

موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"- المجلد السادس

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس؛ فإن المجلد السادس من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" هو استكمال للمجلدات السابقة من تلك الموسوعة التي يقوم بإعدادها مجموعة من أبرز مؤرخي مصر ويصدرها المجلس الأعلى للثقافة، لتوثيق تاريخ الحروب المصرية الإسرائيلية وإبراز صلتها بالقضية الفلسطينية والتضحيات التي تحملها شعب مصر دفاعًا في هذه القضية.

ويشمل هذا المجلد أربعة محاور مهمة قبل الحرب، المحور الأول يتناول الموقف الداخلي في مصر قبل الحرب، ويتناول المحور الثاني الموقف العسكري قبل الحرب، ويتناول المحور الثالث العامل العربي والإفريقي والإسلامي والقضية الفلسطينية، وأخيرًا يتناول المحور الرابع الموقف الدولي للقضية.

وسوف يتبين من أبحاث المجلد، ومن متابعة ما حدث في سنوات ما بعد الحرب أن إسرائيل– ورغم هزيمة مصر العسكرية عام 1967م– لن تستطيع فرض إرادتها على مصر، ولم تحقق أهدافها السياسية، فقد صمم الشعب المصري على المقاومة حتى تحرير الأرض، وتمسك الشعب بقائده رغم الهزيمة؛ لقناعة مصر بأن الجيش المصري لم يحارب، وأنه قادر على الانتصار إذا توافرت له ظروف طبيعية للقتال، وقيادة عسكرية على مستوى المسئولية، وهو ما تحقق في حرب الاستنزاف وحرب 1973م.

وزيرة الثقافة تناقش الخطة الاستثمارية للوزارة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد عقدت الأسبوع الماضي، اجتماعًا وقيادات الوزارة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للوزارة، وكذلك مناقشة خطة الفعاليات التي تُنظمها قطاعات الوزارة خلال الفترة المُقبلة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني بضرورة الاستغلال الأمثل لموارد القطاعات من أجل تحقيق أقصى استفادة، وتقديم خدمة ثقافة متميزة لجميع المواطنين، وثمنت جهود القطاعات في تحقيق طفرة وزيادة في الإيرادات خلال العام المالي المنصرم، ووجهت بضرورة العمل المستمر لتطوير الأصول التي تمتلكها الوزارة على مستوى الجمهورية.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الدكتور هشام عزمي مصر والقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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