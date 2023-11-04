السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قانون ليهى…هل يمنع بايدن من تمرير مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لصالح إسرائيل

بايدن
بايدن

يبدو أن حالة الانقسام داخل الكونجرس الأمريكي، بخصوص منح مساعدات عسكرية لإسرائيل ما زالت مستمرة إلى الحد الذي طالب فيه بعض النواب بتطبيق قانون" ليهي" الذي يحظر على وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية منح أي دولة انتهكت حقوق الإنسان، مساعدات  عسكرية.

مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل 

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد استشهد الديمقراطيون اليساريون بقانون حقوق الإنسان في التدقيق في المساعدات العسكرية لإسرائيل، ويقول التقدميون في الكونجرس:  إن المساعدات المقترحة العسكرية المقترحة بقيمة 14.3 مليار دولار لصالح إسرائيل غير قانونية وفقا لقانوني ليهي الصادر  في عام 1997، لأن الهجوم على غزة ألحق أضرارًا ساحقة بالمدنيين.

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قانون ليهى

وقالت الجارديان: لقد استند الديمقراطيون اليساريون في الكونجرس إلى قانون تاريخي يحظر تقديم المساعدة لقوات الأمن التابعة للحكومات التي تعتبر مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أي تمنع المساعدات العسكرية التي يطالب بايدن بمنحها  لإسرائيل.

ويقول أعضاء الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي إن الحزمة البالغة 14.3 مليار دولار التي تعهد بها البيت الأبيض بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، تنتهك قانون ليهي لأن الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على غزة ألحق أضرارا ساحقة بالمدنيين،  وقُتل ما يقدر بنحو 9000 شخص في غزة حتى الآن، من بينهم 3700 طفل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ويمنع القانون، الذي رعاه السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي وتم إقراره في عام 1997، وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية من تقديم المساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية التي تواجه اتهامات ذات مصداقية بانتهاك حقوق الإنسان.

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ويشير مؤيدو تطبيق القانون على إسرائيل إلى ارتفاع عدد القتلى في غزة بسبب الضربات العسكرية على القطاع، وتهجير أكثر من مليون شخص من منازلهم، وتفاقم الأزمة الإنسانية بعد أن قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء..

وأرسل عضو الكونجرس أندريه كارسون من ولاية إنديانا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة الجارديان، اتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"، مشيرًا إلى القصف المميت الذي وقع هذا الأسبوع مؤكدًا: "إنني أشعر بقلق بالغ من أن أموال دافعي الضرائب لدينا قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان"، فهناك في  مخيم جباليا للاجئين استخدام من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية للفسفور الأبيض.

 وقال: “في العام الماضي، صوتت لصالح تقديم مساعدة استراتيجية وأمنية بقيمة 3 مليارات دولار لإسرائيل. ولكن يجب علينا أن نتأكد تمامًا من عدم استخدام أي من هذه الأموال بشكل غير لائق، في انتهاك لقانون الولايات المتحدة مثل قانون ليهي، أو في انتهاك للقانون الدولي.

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