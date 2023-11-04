السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام داغر: أخوض أول تجربة فنية لى فى عالم الكتابة والتأليف

حسام داغر
حسام داغر

قال الفنان حسام داغر، إنه يخوض الآن مرحلة الكتابة الفنية، معبرًا:" بكتب مسلسل اسمه دكتور داغر للأسرة والأطفال والهدف منه دمج عالم الحيوان مع الحياة اليومية للمواطنين".

 

عائلة داغر 

وأكد الفنان حسام داغر، خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”، أنه سيتم الحديث عن الكثير من القصص المتعلقة بعالم الحيوان، حيث سيكون لدى عائلة داغر سر كبير وهو أنهم يستطيعون قراءة أفكار الحيوانات بل والحديث معهم.

 

وأضاف في حديثه، أن الفنانة هند رستم أخبرت الفنان القدير محمد هنيدي أنها سعيدة بتقليدي لها لرقصتها الشهيرة في فيلم أمير البحار، وكانت هذه الشهادة نهاية سعيدة له بالعمل.

 

وتابع:" عائلتي تحب شراء المقتنيات القديمة مثل شراء اللوحات الفنية القيمة، وقمت أيضًا بشراء الجرامافون من لندن، لذا جميع الأنتيكات والقطع الآثرية القديمة أحب شرائها على الفور والاحتفاظ بها بصورة كبيرة".

 

سيارة منى زكي 

واستطرد:" قمت بشراء سيارة الفنانة منى زكي بعد أن استغنت عنها بشراء سيارة جديدة لها، وكانت هذه السيارة جميلة للغاية ولكن مع الأسف الشديد تعرضت لحادث كبير بها، وكانت والدتي تطلق عليها لقب بكيزة هانم".

حسام داغر الفنان حسام داغر قناة اون معكم منى الشاذلي عائلة داغر

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. النازحون فى غزة يتخطون 695 ألفًا.. و15 شهيدًا فى قصف بوابة مستشفى الشفاء

حسام داغر: أخوض أول تجربة فنية لى فى عالم الكتابة والتأليف

رابط شغال.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»