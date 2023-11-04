حسام داغر: أخوض أول تجربة فنية لى فى عالم الكتابة والتأليف

قال الفنان حسام داغر، إنه يخوض الآن مرحلة الكتابة الفنية، معبرًا:" بكتب مسلسل اسمه دكتور داغر للأسرة والأطفال والهدف منه دمج عالم الحيوان مع الحياة اليومية للمواطنين".

عائلة داغر

وأكد الفنان حسام داغر، خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”، أنه سيتم الحديث عن الكثير من القصص المتعلقة بعالم الحيوان، حيث سيكون لدى عائلة داغر سر كبير وهو أنهم يستطيعون قراءة أفكار الحيوانات بل والحديث معهم.

وأضاف في حديثه، أن الفنانة هند رستم أخبرت الفنان القدير محمد هنيدي أنها سعيدة بتقليدي لها لرقصتها الشهيرة في فيلم أمير البحار، وكانت هذه الشهادة نهاية سعيدة له بالعمل.

وتابع:" عائلتي تحب شراء المقتنيات القديمة مثل شراء اللوحات الفنية القيمة، وقمت أيضًا بشراء الجرامافون من لندن، لذا جميع الأنتيكات والقطع الآثرية القديمة أحب شرائها على الفور والاحتفاظ بها بصورة كبيرة".

سيارة منى زكي

واستطرد:" قمت بشراء سيارة الفنانة منى زكي بعد أن استغنت عنها بشراء سيارة جديدة لها، وكانت هذه السيارة جميلة للغاية ولكن مع الأسف الشديد تعرضت لحادث كبير بها، وكانت والدتي تطلق عليها لقب بكيزة هانم".