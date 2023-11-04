"رأيت قسيسا يصلى بجوارى".. أحمد فؤاد سليم يحكى لـ"الشاهد" بشرى حرب أكتوبر

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن "العقل الباطن والأحداث التي نراها بشكل لحظي قبيل حرب أكتوبر 73، جعلتني أحلم قبل الحرب أنني مستقلًا دراجة وسط مزارع وأصوات أجراس الكنائس وأذان الجوامع، ورأيت أشخاص يصلون في الأراضي الزراعية، ثم ذهبت للوضوء وأداء الصلاة معهم".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "رأيت قسيسا لا يرتدي القبعة الخاصة به، ويقوم بالوضوء بجانبي، وكنت في ذهلة شديدة، ثم وقفت برفقة المصلين في صفوف الصلاة".

واستكمل: "كان معنا شيخ اسمه سالم، في الفرقة الثامنة بالجيش المصري، وبمجرد أن أخبرته بهذه الرؤية، نظر إلي بدهشة، وسألني إن كنت أصلي حينها في القدس، وأن هذه الرؤية بشرة خير، وجاءت لتطمئن الجنود في حالة التوتر التي نعيشها، وبالفعل بعد أسبوع واحد فقط، انتصرنا في حرب أكتوبر 73".



تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور