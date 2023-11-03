الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الخارجية: موقف الدول الغربية تغير تدريجيًا بشأن الانتهاكات فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، متحدث وزارة الخارجية، إن ما يتم مشاهدته على شاشات التليفزيون ووسائل الإعلام المختلفة على مدار الساعة، من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والقصف المستمر للمدنيين والنساء والأطفال، شيء يبعث إلى اليقظة على مستوى الضمير العالمي، ومن الصعب تجاهل ما يحدث ومحاولة إيجاد أي تبرير له.

وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامجه "كل يوم"، والمُذاع عبر قناة "أون"، أن هناك تغيرات متدرجة في المواقف وأصبح الحديث الآن يتركز على ضرورة وقف هذه الحرب أو على الأقل ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

وأوضح: "ما نسمعه بشأن الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وقتل المدنيين العزل والأطفال والنساء، كل هذا أصبح يمثل ضغوطات كبيرة على الحكومات والدول الغربية ذاتها، ولم يعد من المقبول التذرع بأسباب مرتبطة بالدفاع الشرعي عن النفس، وبالتالي الموقف يجب أن يتغير بسرعة قبل حدوث المزيد من الانتهاكات".

القصف المستمر انتهاكات وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد الحرب حقوق الانسان قتل المدنيين

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