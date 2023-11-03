الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تعرض رد عمرو عصام على ادعاءات وأكاذيب الاحتلال (فيديو)

عمرو عصام عضو البعثة
عمرو عصام عضو البعثة المصرية فى الأمم المتحدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، كلمة قوية لعمرو عصام، عضو البعثة المصرية في الأمم المتحدة والمنسق العام لمنتدى شباب العالم 2017، ردًا على ادعاءات وأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو البعثة المصرية في الأمم المتحدة، خلال كلمته، إعمالًا بمبدأ حق الرد، الذي نمارسه مؤخرًا، فإنه منذ أيام قليلة تحدث الوفد الإسرائيلي من نفس هذا المقعد عن تأثير الإرهاب في الشرق الأوسط واصفًا الإرهاب بالشر.

وأكد عمرو عصام، أن الإرهاب شر، ولن يجب أن أفتح القوس وأضيف ما سأقرأه عليكم ببطء "قصف المستشفيات أيضًا شر، قصف الكنائس شر، حصار المدنيين شر، نعت الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية وأبناء الظلام شر، الاحتلال الأجنبي هو الشر بعينه، الأسلحة النووية هي الشر، المنشآت النووية غير الآمنة لعقود كانت هي الشر".

وتابع: "الإبادة الجماعية والعنف والقتل الجماعي، على مدار التاريخ، دائمًا هي الشر، وما يحدث في غزة الآن لا يجب أن ننظر إليه على أنه أقل من كل هذا شرًا، المعايير المزدوجة هي الشر".

الامم المتحدة أكاذيب الاحتلال الشرق الأوسط عمرو عصام

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