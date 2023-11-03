طارق توفيق: نحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم التطبيق فيما يتعلق بالزواج المبكر

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الدولة المصرية عملت على إيجاد حلول سريعة للزيادة السكانية، وكانت المدن الجديدة من أولى الخطوات المعنية باستيعاب الزيادة السكانية، بحيث يتوافر للمواطن الخدمات التي بحاجة إليها السنوات المقبلة، معبرًا: "الخروج والبعد عن منطقة الوادي والدلتا أمر حتمي".

الزواج المبكر

وأكد الدكتور طارق توفيٌق، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية بحاجة ملحة إلى قانون صارم التطبيق فيما يتعلق بالزواج المبكر ليس فقط من أجل الحد من التعداد السكاني، ولكن هذا الزواج المبكر يعني خروج الفتاة من المدرسة، البطالة في المستقبل، زيادة أعداد الأسرة، تدمير الفتاة صحيًا ونفسيًا.

التعداد السكاني المرتفع

وأضاف في حديثه، أن المجلس القومي للسكان يعمل الآن على أكثر من استراتيجية للحد من الزيادة السكانية في السنوات المقبلة، حيث تهدف الدولة المصرية إلى تقليل معدل السكان لتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطن.