سعد الزنط: إسرائيل لا تجرؤ على الغزو البرى لقطاع غزة

قال سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن إسرائيل لا تملك الشجاعة لشن هجوم بري على قطاع غزة، مؤكدًا أن الصراع مع الاحتلال لن ينتهي بالحل العسكري.

وأشاد الزنط، في حوار خاص مع برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، بدور المقاومة الفلسطينية، التي أصبحت رمزًا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما تحدث عن التغيرات الاقتصادية والسياسية التي سيشهدها العالم في السنوات المقبلة، متوقعًا أن تفقد أمريكا مكانتها كالقوة الأولى عالميًا.