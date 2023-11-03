مصطفى بكرى: لن يتنازل الشعب المصرى عن حق الفلسطينيين فى أرضهم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتنياهو وجد مباركة من القادة الغربيين لمخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء، باستثناء بعض الشروط التي طلبوها، منها ضرورة إقناع مصر بالموافقة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم حزمة من القروض والمساعدات لها من خلال البنك الدولي والصندوق الدولي، وتأمين الحدود المصرية الإسرائيلية بقوات دولية.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن نتنياهو أكد للقادة الغربيين أنه لن يجد فرصة أجدر من تلك لتحقيق حلم إسرائيل بالتخلص من القضية الفلسطينية، وأن الإعلام الغربي سيقف إلى جانبه، خاصة أنه يدافع عن نفسه من الصواريخ التي تنطلق من غزة، وأنه يمكنه استخدام بعض الجماعات المعادية لمصر، مثل جماعة الإخوان، للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإجباره على القبول بالمخطط الصهيوني.

ودعا بكري الشعب المصري إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادة البلاد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والمطالبة بوقف النار ورفع الحصار عن غزة، والتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.