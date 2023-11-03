مصطفى بكرى: "نصرالله يُحذر إسرائيل من جر لبنان للحرب"

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الوضع السياسي والأمني في لبنان والمنطقة، وتعليقات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في غزة.

وقال "بكري" خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن قرار شن هذه العملية كان خاصًا بحماس وليس سواها، ما يعني أنه يحملها مسئولية النتائج والتداعيات، وأنه لا يريد الانجرار إلى صراع مع إسرائيل في هذه المرحلة.

وأضاف "بكري": نصر الله أرسل أيضًا رسائل تهديد إلى إسرائيل، محذرًا من فتح جبهة جديدة مع لبنان أو سوريا أو إيران، مؤكدًا أن حزب الله لديه قدرة عسكرية كبيرة ومخزون صواريخ ضخم.

وأشاد "بكري" بدور مصر في القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا جدًا في دعم الشعب الفلسطيني والتوسط لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.