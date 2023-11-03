الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بتعيين المهندسة نهاد مرسى مساعدًا لشئون البنية الأساسية

المهندسة نهاد مرسي
المهندسة نهاد مرسي

أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين المهندسة نهاد مرسي، مساعدًا للوزيرة لشئون البنية الأساسية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تحرص دائمًا على الاستفادة من الكفاءات والكوادر المتميزة ممن لهم أدوار فعالة ومؤثرة في مجال العمل، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الكوادر التي تملك الخبرة الكافية لقيادة العمل بهدف رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

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مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية: أتعهد بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن


من جانبها، أعربت المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية عن امتنانها بهذه الثقة، متعهدة بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن.
وتشمل مهام مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية؛ المشاركة في وضع الاستراتيجية العامة لمشروعات البنية الأساسية بالوزارة، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطط العمل والسياسات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى إعداد كافة المتغيرات الاقتصادية عن مشروعات البنية الأساسية، ودراسة واقتراح آليات تطوير تلك المشروعات، فضلًا عن متابعة تنفيذ استثمارات الخطة وإنجازاتها العينية في ضوء المتغيرات الاقتصادية وذلك وفقًا للبرامج التنفيذية المعتمدة، ودراسة وتقييم أفضل السبل لاستغلال الموارد غير المستغلة بالمشروعات الاستثمارية للبنية الأساسية.
يُشار إلى أن المهندسة نهاد مرسي حاصلة على ماجستير العلوم في الدراسات البيئية، وعملت كرئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولها خبرة فوق الـ28 عامًا في العمل مع المنظمات الدولية، كما أن لها خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية وعملت كاستشاري التنفيذ والتشغيل بالبنك الدولي، كما عملت كمستشار العمليات والبنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية.

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وكانت قد نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل ختام البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات بدورتيه أساسيات إدارة المشروعات والرخصة الدولية لإدارة المشروعات، والذي تمت لعدد 96 من موظفي الوزارة وجهاتها التابعة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة بريسك.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وزارة التخطيط المهندسة نهاد مرسي الكوادر البنية الاساسية

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