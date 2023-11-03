منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى: ممتنون لقيادة وجهود الرئيس السيسى فى أزمة غزة

أعرب جون كريبي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، عن امتنان الولايات المتحدة للجهود التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أزمة قطاع غزة المحاصر، وكذلك جهود مصر في إجلاء الرعايا الأجانب عبر معبر رفح البري.

وقال كريبي، في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض، إن هناك دبلوماسية مكثفة جارية لاستمرار عبور الرعايا الأجانب والجرحى الفلسطينيين أيضًا عبر معبر رفح البري.

جهود الرئيس السيسي في أزمة غزة

وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي: "بالطبع في أوقات الأزمات مثل هذه، نعتمد على أصدقائنا.. ولم تكن الأخبار الإيجابية اليوم ممكنة لولا مساعدة قطر، أو بصراحة، قيادة الرئيس المصري السيسي، الذي بالطبع، نعرف أن الرئيس جو بايدن تحدث معه يوم الأحد الماضي.. ونحن ممتنون لقيادته وجهوده".

وأوضح أن السفارة الأمريكية بالقاهرة نشرت فريقًا قنصليًا في معبر رفح لدعم كل الأمريكيين الذين يعبرون من غزة، والتأكد من عودتهم إلى السفارة، ومن ثم نعمل معهم على المضي قدمًا لعودتهم إلى البلاد.

وتابع كريبي: "على الجانب الإنساني، تمكنت 55 شاحنة إضافية محملة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، من شق طريقها إلى غزة عبر معبر رفح، ونأمل أن يستمر عدد الشاحنات التي تعبر إلى غزة في التزايد أيضًا".