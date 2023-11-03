الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1920 مواطنًا فى دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

واصلت مديرية الصحة في دمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملًا ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

استصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لـ10 مواطنين

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تنظيم قافلة طبية بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، تردد عليها 1926 مواطنًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وتم تحويل 22 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ 10 حالات، بالإضافة إلى إجراء 376 تحليلًا معمليًا وفحص 18 حالة بالأشعة و62 حالة أخرى بالسونار.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدات طب الأسرة بمحافظة دمياط طبقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور  خالد عبدالغفار، وتحت إشراف الدكتورة  دينا أبوصير.

مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية

وتم خلال شهر أكتوبر الجاري تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدة طب أسرة الغنيمية التابعة للإدارة الصحية بفارسكور، طبقًا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية.

وذلك في إطار تقييم الوحدات المدرجة بالمرحلة الرابعة من مشروع تطوير منشآت الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي ووحدة طب أسرة كفرشحاتة التابعة للإدارة الصحية بكفرسعد، والتقييم الدوري للجان المنظمة لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة طبقًا لمعايير الجودة، وتقييم رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بالوحدات، وقد اجتازت الوحدات التقييم بنجاح.

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