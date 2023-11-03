رسالة جماعية لـ"بايدن".. الفيلسوفة اليهودية جوديث بتلر: "يجب وقف إبادة الفلسطينيين"

جوديث بتلر فيلسوفة وكاتبة أمريكية يهودية وأحد أشهر فلاسفة الوقت الراهن.، صدر لها عدد من الكتب منها "مفترق الطرق.. اليهودية ونقد الصهيونية"، و "قوة اللاعنف: الرابط الأخلاقي السياسي".

رسالة مفتوحة

شاركت “بتلر” مؤخرًا مع عشرات الكتاب والفنانين اليهود الأمريكيين في توقيع رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ومما جاء في هذه الرسالة:

“نحن ندين الهجمات على المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين. نعتقد أنه من الممكن، بل ومن الضروري في الواقع، إدانة تصرفات حماس والاعتراف بالقمع التاريخي والمستمر للفلسطينيين"

وفي حوارها مع democracy now، تتحدث الفيلسوفة الأمريكية عن أسباب اشتراكها في توقيع هذه الرسالة وموقفها مما يحدث بالأراضي الفلسطينية.

العنف الممنهج ضد فلسطين

تقول “بتلر”: يبدو لي أنه يمكن للمرء أن يعارض، ويجب أن يعارض قتل المدنيين.. وهذا مبدأ أخلاقي أساسي للحرب.. ولذلك فمن المنطقي أن نقول إن المرء يعترض على قتل المدنيين من الجانبين.. أعتقد أن المشكلة تكمن في عدد المرات التي قال فيها العديد من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم صهاينة إن هجمات حماس تبرر الرد الحالي من جانب الجيش الإسرائيلي.

ولكن كما نرى، فإن القوى العسكرية غير متكافئة بشكل جذري.. وهذا ليس صراعًا يكون فيه الطرفان مخطئين بطريقة متساوية.. علينا أن نفهم تاريخ العنف الذي تتعرض له فلسطين، بما في ذلك غزة، وأود أن أدرج كجزء من هذا العنف حرمان الناس من مياه الشرب، والرعاية الصحية، والأغذية الأساسية والكهرباء، وفي حالات أخرى وبعبارة أخرى، فإن ظروف الحياة نفسها قد تعرضت للهجوم بشكل ممنهج.

إبادة جماعية

وتابعت: لذا، أعتقد أنني لا أستطيع التحدث نيابة عن جميع الأشخاص الذين وقعوا على تلك الرسالة. ولكننا كيهود نقول: "ليس باسمنا". هذا ما تفعله الدولة الإسرائيلية، وما تفعله القوات العسكرية الإسرائيلية لا يمثلنا. ولا يمثل قيمنا. ولأنه، كما قلت، أعتقد أن ما نراه هو تنفيذ خطة إبادة جماعية، وفقًا للتعريفات القانونية الدولية للإبادة الجماعية، فمن الضروري كيهود، أخلاقيًا وسياسيًا، التحدث علنًا ضد الإبادة الجماعية.

وشددت “بتلر” في حديثها على أهمية التكاتف لوضع حد للإبادة الجماعية قائلة: “صحيح أنني وقعت على عدة التماسات، إحداها تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. هذا هو الحد الأدنى. لكن الحقيقة هي أن العنف الذي نشهده ينتمي إلى عنف طويل الأمد، عنف عمره 75 عامًا، اتسم بالتفكك المنهجي، والقتل، والسجن، والاحتجاز، وسرقة الأراضي، والإضرار بالأرواح”.

“نحن في الواقع بحاجة إلى حل سياسي أكمل بكثير للوضع. وإلى أن تصبح فلسطين حرة ويتمكن الناس في فلسطين من العيش كمواطنين أو فاعلين سياسيين في عالم يساعدون في صياغته، ويصبحون متمتعين بالحكم الذاتي، وينتمون إلى الديمقراطية”.

كذبة وحشية

أشارت “بتلر” إلى أنه عندما يدعي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي أنه من السيئ للغاية أن يفقد المدنيون حياتهم في غزة، وأنه يتمنى ألا يكون الأمر كذلك، فهو في الواقع يكذب؛ يتم استهداف المدنيين.

وأضافت: أعتقد أنه يمكننا أيضًا أن نقول إن أحد الأشياء التي تحدث الآن - وهو ما يحدث منذ بعض الوقت - هو أن الدولة الإسرائيلية تدعي أن جميع هذه الأهداف المدنية التي تضربها هي دروع للمنشآت العسكرية. حسنًا، هذا تفسير مريح للغاية، لكنه لا يفسر قصف المنازل، والقصف، واستهداف وقصف الأشخاص أثناء فرارهم من الشمال إلى الجنوب. لذا، أعتقد أن هذا اعتقاد خاطئ، في أحسن الأحوال، وكذبة وحشية، إذا أردنا أن نكون صادقين.