تفاصيل مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلى لنابلس فى الضفة الغربية وسقوط شهداء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن وقوع اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية ومتظاهرين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له اليوم، أن قواته قامت بهدم منزل، بزعم أن مالك المنزل ينتمي لحركة حماس المتهمين بالتورط في هجوم إطلاق نار في شهر فبراير الماضي.

هدم منزل نجل منفذ هجوم حوارة بإطلاق النار في فبراير

وأوضح جيش الاحتلال أن قواته دخلت مدينة نابلس بالضفة الغربية لهدم منزل خالد خروشة، نجل منفذ هجوم حوارة بإطلاق النار في فبراير والذي أدى إلى مقتل اثنين من المستوطنين، والمكلف بالمساعدة في التخطيط للهجوم، وفقًا لتايمز أوف إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم أنهم ينتمون إلى حماس.

غارة جوية ضد الفلسطينيين في جنين بزعم إطلاقهم عبوات ناسفة

وحول ما حدث في جنين، قال جيش الاحتلال إنه نفذ غارة جوية ضد الفلسطينيين هناك، بزعم إطلاقهم عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين، واثنين في الخليل، وواحد في نابلس، وآخر في قلنديا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت فى وقت سابق عن استشهاد 9 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس.

الصحة الفلسطينية تناشد العالم بضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات

وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت العالم أجمع والمنظمات الدولية والحقوقية وحقوق الإنسان، بضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتشغيل مستشفى السرطان الوحيد في غزة.

بجانب ضرورة عمل كل ما يلزم بشأن توفير الحماية للمستشفيات والمؤسسات الصحية وحماية الطواقم الطبية.

وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى ناصر بخان يونس، "أننا كررنا مرارًا وتكرارًا خطورة عدم قدرة المستشفى والمستشفيات الأخرى في قطاع غزة على تقديم خدماتها بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولد الكهرباء الوحيد بالمستشفى"، مشيرةً إلى أن هذا الأمر مسألة إنسانية، فواجب أن نناشد العالم أن يلتزم به ويرحم أهل غزة، أوقفوا قتل أهل غزة ومرضاها ومرضى سرطان غزة.

وسبق أن أعلن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة عن وفاة 4 مرضى سرطان، مساء أمس الخميس، جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علمًا بأنه المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، مما جعل 70 مريضًا معرضين للخطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".