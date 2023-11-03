"الصحة الفلسطينية": ارتقاء 9 شهداء جراء عدوان الاحتلال على الضفة الليلة الماضية

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 9 شهداء جراء عدوان الاحتلال على الضفة منذ الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

السلطات الصحية الفلسطينية تناشد العالم أجمع بضرورة توفير الوقود لتشغيل المستشفيات

وكانت السلطات الصحية الفلسطينية، قد ناشدت العالم أجمع والمنظمات الدولية والحقوقية وحقوق الإنسان، بضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتشغيل مستشفى السرطان الوحيد في غزة.

إلى بجانب ضرورة عمل كل ما يلزم بشأن توفير الحماية للمستشفيات والمؤسسات الصحية وحماية الطواقم الطبية.

وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى ناصر بخان يونس، أننا كررنا مرارًا وتكرارًا خطورة عدم قدرة المستشفى والمستشفيات الأخرى في قطاع غزة عن تقديم خدماتها بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولد الكهرباء الوحيد بالمستشفى، مشيرةً إلى أن هذا الأمر مسألة إنسانية، فواجب أن نناشد العالم أن يلتزم به ويرحم أهل غزة، أوقفوا قتل أهل غزة ومرضاها ومرضى سرطان غزة.