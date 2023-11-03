الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مستشفى الشفاء بغزة أعلن توقف بعض خدماته بسبب نقص الوقود

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض في قطاع غزة، مؤكدة تجدد القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، صعوبة تنقل سيارات الإسعاف لنقل المصابين، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وتابعت منى عوكل: "مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الوقود"، مؤكدة إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت أن هناك استمرارا لانقطاع المياه وتوقف محطات التحلية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مستشفى الشفاء بغزة أعلن توقف بعض خدماته بسبب نقص الوقود.

منى عوكل القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة مستشفى الشفاء

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