الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة كفر الشيخ: 4 جامعات مصرية فى الخمسين الأوائل بتصنيف شنجهاى

عبدالرازق دسوقي
عبدالرازق دسوقي

قال عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تطبيق شنجهاي يعد من أقدم التصنيفات العالمية وأجودها ويعتمد على معايير مجردة خاصة بجودة البحث العلمي ومخرجاته والجودة الدولية للجامعة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن 24 جامعة مصرية  ضمن التصنيف، ومنهم  4 جامعات  تأتي في الخمسين الأوائل، وهي شهادة دولية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق توجيهات الرئيس السيسي ببناء الإنسان المصري والجمهورية الجديدة والاهتمام بالبحث العلمي والتعليم باعتبار أنهم التنمية الحقيقية.

الرئيس شدد على الاهتمام بالمبدعين والمخترعين

وتابع، أن الرئيس شدد خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ في 2021 على الاهتمام بالمبدعين والمخترعين من أبناءنا للاستفادة بهم وبخبراتهم لأنها يساهمون في الاقتصاد والمعرفة ووضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أنه منذ 2014 كان عدد كليات كفر الشيخ 10 كليات واليوم وصلوا إلى 19 كلية و3 معاهد على أعلى مستوى والجامعة بمواصفات عالمية على أرض مصرية.

رئيس جامعة كفر الشيخ تطبيق شنغهاي 4 جامعات الخمسين الأوائل شهادة دولية للتعليم العالي

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