قرارات.. تفاصيل الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين

اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة دعم فلسطين، وبحضور هشام يونس، وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، وشعبان حسن ، عضو مجلس نقابة محامين فلسطين، وأعضاء لجنة دعم فلسطين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي وتنديدًا بالجرائم الوحشية واستنكارًا لموقف الدول المؤيدة له.



وناقش المجتمعون علي مدار خمس ساعات ما يقوم به الإحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الأطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.



وبعد استعراض الموقف اتفق المجتمعون على إصدار البيان التالي:

1) يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر على أراضيها.

2) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الاحتلال والعدوان علي شعبنا الفلسطيني، وقد تقرر عقد غجتماع يوم الإثنين القادم الموافق 6/ 11/ 2023 الساعة الواحدة ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الاخري.

3) يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الآمريكية ودول الىتحاد الآوربي.

4) إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

5) طالب المجتمعون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد .

6) أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين الشقيقة في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني/ وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية بإتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.

7) قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.

8) يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي علي أهلنا في غزة وفلسطين والعمل علي نفاذ المساعدات الإغاثية وإستقبال وعلاج الجرحي والمصابين جراء هذا العدوان.

