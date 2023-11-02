الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البنتاجون: قواتنا الخاصة قدمت النصح لإسرائيل لاستعادة المحتجزين

المتحدث باسم البنتاجون
المتحدث باسم البنتاجون

قال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، إن القوات الأمريكية تساعد إسرائيل في التخطيط دون المشاركة في التنفيذ، مشيرًا إلى أنهم يواصلون إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لتل أبيب في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس.

وأضاف متحدث البنتاجون، الخميس، أن القوات الخاصة الأمريكية قدمت النصح لإسرائيل من أجل استعادة المحتجزين، لافتًا إلى أن القوات هناك لا تشارك في أي هجمات عسكرية إسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول وكذلك لخروج المحتجزين.

وعن الصواريخ الحوثية التي تطلق من اليمن، قال المتحدث باسم البنتاجون:“نعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل”.

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