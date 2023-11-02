مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة فى قمة جاهزيتها لحماية أمننا القومى

قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن رجال الجيش الثاني الميداني دائما عند حسن ظن الشعب، بما يملكونه من كفاءة وقدرات وإلى جانبهم رجال الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، وجميعًا قادرون على حماية أمن مصر القومي.

الأمن القومي خط أحمر

وأكد اللواء محمد زكي الألفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، عبر فضائية الحدث اليوم، أن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا في تجفيف منابع الإرهاب في العملية الشاملة، مشيدًا بدور الشعب المصري الذي قدم كل الدعم للقيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب والتنمية.

جهود مصر على الحدود

وأضاف في حديثه، أن القوات المسلحة في جاهزية عالية لتنفيذ كافة المهام التي يمكن أن تكلف بها، موضحا أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للكتيبة 101 يشير إلى أن مصر موجودة على الحدود بقوة.