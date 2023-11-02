الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انسحاب عشرات الطلاب من محاضرة لـ هيلارى كلينتون بسبب أحداث غزة

غزة
غزة

أفادت صحيفة التايمز، اليوم الخميس، أن عشرات الطلاب انسحبوا من فصل دراسي كانت تدرسه هيلاري كلينتون في نيويورك، احتجاجا على دور جامعتهم المزعوم في “فضح” المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وشارك نحو 30 طالبا في الاحتجاج في جامعة كولومبيا، حيث كانت وزيرة الخارجية السابقة وعضو مجلس الشيوخ السابق عن الولاية تلقي محاضرة في السياسة الخارجية كجزء من فصل الشؤون العالمية.

وجاء الإضراب في أعقاب حادثة وقعت الأسبوع الماضي، حيث تم عرض صور للطلاب الذين وقعوا إعلانًا يلوم إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر، على شاشات الفيديو على شاحنات متوقفة بالقرب من الحرم الجامعي فوق عبارة "أكبر معاداة السامية في كولومبيا"، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

الصور، بحسب المتظاهرين، تم رفعها من بوابة طلابية “آمنة وخاصة” في كلية كولومبيا للشؤون الدولية والعامة (سيبا).

وذكرت التايمز أن الإضراب كان مخططًا وسلميًا، حيث غادر أولئك في منتصف الطريق تقريبًا خلال محاضرة كلينتون التي استمرت ساعتين، وحضرها حوالي 300 طالب، وانضموا إلى عشرات المتظاهرين الآخرين في بهو المدرسة.

وكانوا يطالبون "بالدعم القانوني الفوري للطلاب المتضررين" و"الالتزام بسلامة الطلاب ورفاهيتهم وخصوصيتهم"، وفقًا لصحيفة التايمز.

 

مستشفيات غزة تعمل كأماكن للإيواء 

txt

"القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف لمروحيات الاحتلال شمال غزة


وقالت منظمة أكشن إيد إن المستشفيات في شمال غزة تعمل كأماكن إيواء لنحو 117 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم منذ بدء الحرب.

وفي الوقت نفسه، تعرضت المناطق المحيطة بالمستشفيات للقصف، وقُتل ما لا يقل عن 73 عاملاً في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر/، حسبما ذكرت المؤسسة الخيرية، وبدون الطعام والماء، والوقود اللازم للطهي، والملابس أو منتجات النظافة، أصبحت الظروف لا تطاق.

وقالت ريهام الجعفري، منسقة الاتصالات والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين:

إذا نفد الوقود في غزة، فستكون كارثة لا يمكن تصورها للأطفال الرضع في الحاضنات وأولئك الذين يعيشون في وحدات العناية المركزة التي تعتمد على أجهزة التنفس الصناعي.

 فبدلاً من أن تكون مكانًا يتم فيه علاج الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، أصبحت المستشفيات مكانًا يتم فيه إرسال المرضى إلى المشارح، بدلاً من إخراجهم من المستشفى.

فلسطين نيويورك احتجاجا هيلاري كلينتون غزة متظاهرين إصابة فلسطينين

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

كم عدد سكان إسرائيل 2023.. مفاجأة صادمة فى الأرقام

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى