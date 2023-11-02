خبير اقتصادي لـ"الدستور": حرب غزة ألقت بظلالها على قطاع الطاقة العالمي

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ألقت بظلالها علي قطاع الطاقة العالمي، وكانت السبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية، فقد تجاوز سعر برميل النفط الـ 90 دولارا.

خبير اقتصادي: العدوان علي غزة أثر على أسعار الطاقة العالمية

وتابع "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع الأسعار أثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وكشف الخبير الاقتصادي، أن الدولة خلال الفترة الماضية نفذت عددا من المشروعات للتخفيف علي كاهل المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والتي يتأثر بها السوق المصري.

وفي السياق، حذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما لا تزال أسعار النفط، في الوقت الحالي، ثابتة عند حوالي 90 دولارا للبرميل، ويتوقع أن تنخفض.

وقال البنك الدولي، إنه في ظل أسوأ السيناريوهات، قد يتطور وضع مماثل لأزمة النفط في السبعينيات، وقد يدفع هذا أسعار النفط إلى الارتفاع لما بين 140 و157 دولارا للبرميل.