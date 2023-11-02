خالد الجندى يشيد بجهود الأزهر فى نصرة فلسطين

قال خالد الجندي، عضو المركز الأعلى للشئون الإسلامية، إن مؤسسة الأزهر تدافع عن القضية الفلسطينية بكل قوة منذ البداية، لذا يمكن القول إن المئوسسات الدينية المصرية بأكملها تعمل لصالح القضية الفلسطينية، ونصرة شعب غزة الذي يتعرض لأبشع الجرائم الإنسانية على أيدي هذا الاحتلال الغاشم.

مساندة الأزهر لفلسطين

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأزهر ينتج مع بداية كل شهر عدد من الكتب والمجلات الدينية للحديث عن الرسول (ص)، وكذلك هناك بعض الكتب المعنية بالحديث عن ثوابت الشريعة وعلماء الدين المعاصرين والقدماء.

كتب الأزهر الشريف

وأضاف أن الكتب العلمية التي تنتجها مؤسسة الأزهر تكون بأقل الأسعار، حتى يكون سعرها في متناول جميع الفئات والشرائح؛ لأن الهدف الأساسي منها نقل المعرفة وليس تحقيق الأرباح المالية.

وتابع: "الأزهر في كتبه العلمية يتحدث عن الرأي والرأي المخالف، حيث يتم عرض كافة الآراء تجاه القضية موضع النقاش بكل وضوح وحيادية".