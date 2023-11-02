الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لقاء سويدان لـ"الدستور": "القاهرة الإخبارية" أثبتت جدارتها خلال تغطية أحداث غزة

لقاء سويدان
لقاء سويدان

قالت الفنانة لقاء سويدان، إن قناة القاهرة الإخبارية قناة مشرفة ومتميزة، وأثبتت جدارتها وتميزها بالأحداث الأخيرة بقطاع غزة، واستطاعت أن تفرض سيطرتها بمواكبتها للأحداث.

لقاء سويدان: “القاهرة الإخبارية” أثبتت جدارتها خلال أحداث غزة

وأضافت لقاء في تصريحات لـ"الدستور"، أن القاهرة الإخبارية تستطيع أن تنافس قنوات عالمية متخصصة بقطاع الأخبار، متمنية أن تحافظ على مكانتها الكبيرة التي استطاعت أن تبنيها خلال هذا العام، مع الاستمرار في التقدم والتميز، خاصة مع ما تملكه من إمكانيات.

ووجهت سويدان رسالة لمراسلي القناة في غزة: "ربنا يعينكم ويقويكم على عملكم البطولي ده، ومهما كلام اتقال مش هيقدر يوصف حجم المأساة اللي انتم فيها، ويصبر أهل غزة لأني مريت بظروف مشابهة وعارفة يعني ايه فقد مفاجئ وابتلاء لما فقدت أخويا بأحداث فض رابعة، وربنا سبحانه وتعالى أرحم من البشر كلهم وله في ذلك حكم وفي النهاية هينصركم بإذن الله".

قناة القاهرة الإخبارية "عاصمة الخبر"

انطلقت قناة "القاهرة الإخبارية" لأول مرة في يوم 31 أكتوبر من العام الماضي 2022، تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الأخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول؛ لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم.

وكشفت البروموهات الترويجية لقناة "القاهرة الإخبارية" عن شبكة مراسلين في عواصم مهمة، إذ ظهر المراسلون خلال البرومو الترويجي قائلين عبارة "هنا القاهرة" مع ذكر العاصمة التي ينقلون منها التغطية الإخبارية، ومنها عواصم بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبي وعدن ومارسيليا وطرابلس وأنقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين واثينا وبني غازي وغيرها من العواصم.

لقاء سويدان قناة مشرفة متخصصة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية البروموهات

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