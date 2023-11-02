الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصريًا على CBC.. عضوان جديدان ينضمان للجنة تحكيم "شارك تانك مصر"

شارك تانك
شارك تانك

يعرض الموسم الثاني من "شارك  تانك مصر" كل أربعاء على قناة "CBC"، مع لجنة تحكيم مكونة من خمسة من أهم وأكبر المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، وهم: أحمد السويدي، ومحمد منصور، وأيمن عباس، ومحمد فاروق، وعبدالله سلام.

وينضم عضوان جديدين للجنة، من أبرز الشخصيات في عالم الأعمال والاستثمار في مصر، وسيكون لهما دور كبير في تقديم الإرشاد والدعم للمشاركين في البرنامج، وتنضم للجنة دينا غبور، وهي المدير التنفيذي لمؤسسة غبور للتنمية التي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير منظومة التعليم الفني.

وبدأت دينا غبور مشوارها في عالم الأعمال منذ سن مبكرة وقادت مجموعة من الشركات بنجاح من ضمنها شركة "غبور" على مدار 13 سنة، ثم شركة حالًا للتكنولوجيا المالية، والتي شغلت فيها منصب كبير مسئولي التسويق.

كما ينضم للجنة أحمد طارق خليل: رئيس مجلس إدارة اليانز، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البحرية اللوجستية لصناعة البترول والتي تأسست عام 2012. 

وبدأ أحمد حياته العملية في سن الـ16، ونجح في توسيع نطاق شركته لتصبح رابع أكبر شركة عالمية في هذا المجال.

وبهذه الإضافات القيمة إلى لجنة التحكيم، يمكن للمشاركين في الموسم الثاني من "شارك تانك مصر" الاستفادة من خبرات الشاركس الجدد واستشاراتهم أو الاستثمار معهم لتحقيق أحلامهم ونجاح مشاريعهم.

شارك تانك مصر

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات. يتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

وبعد نجاح الموسم الأول من البرنامج، يتطلع البرنامج إلى موسم جديد مليء بالإبداع والأفكار الرائعة وفرص جديدة لرواد الأعمال في مصر، حيث يعرض البرنامج كل أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً حصريًا على قناة CBC ومنصة Watchit.

CBC حصري ا انضمام أعضاء جدد إلى لجنة تحكيم لجنة تحكيم شارك تانك مصر شارك تانك مصر لجنة تحكيم شارك تانك مصر بالموسم الثاني

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