الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه بالإسراع في إعداد تصميمات الموقع البديل للأكشاك بالكيلو 7

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، جولة تفقدية للشارع الرئيسى لمدخل  منطقة الكيلو ٧ يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح وناصر النجار نائب رئيس المدينة  للوقوف على مقترح تطوير الشارع ورفع كفاءته مع إزالة كافة الاشغالات، ومعاينة الموقع البديل لجميع الأكشاك والمحال الواقعة في مسار توسعة الشارع لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة السيارات والمواطنين. 

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ووجه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح،  بالإسراع في إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة والتكلفة المالية وطرق توفير الاعتمادات المالية والإجراءات اللازمة سواء من المجلس أو المشاركة المجتمعية والتنسيق للإسراع في إنشاء المحال البديلة. 

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محافظ مطروح مطروح الاعتمادات المالية الكيلو7 التصميمات والمقايسات

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