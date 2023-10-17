محافظ مطروح يتفقد أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنفيذ أعمال تمهيد الشوارع والطرق ووضع طبقة اساس بمنطقة الخروبة.

رافقه خلال الجولة كل من العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق ومحمود إمبابى مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من أهالي المنطقة.

لجنة لمعاينة شوارع مجري السيل

واستمع محافظ مطروح لمقترحات ومطالب الأهالي موجها بتفقد لجنة متابعة مجرى السيول لمعاينة جميع الشوارع ووضع خطة عمل للبدء وفقا للأسبقية والأولوية في وضع طبقة السن بدءا من منطقة مخر السيل أسفل الهضبة.

إزالة عوائق مجرى السيل

وطمأن محافظ مطروح الأهالي أنه سيتم عمل جميع الشوارع وفق الأولوية مع ضرورة تعاون الأهالي في مد الشوارع وإزالة أى اعتراضات لمجرى السيل وفقا لرؤية اللجنة حفاظا على سلامة المبانى وتيسير حركة المواطنين قبل موسم الشتاء.

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى تيسير الطرق للمواطنين بالمناطق المتاثرة بمياه السيول.

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول

أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول