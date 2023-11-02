الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس تعلن القضاء على قوة إسرائيلية راجلة بكمين محكم غربى غزة

عناصر سرايا القدس
عناصر سرايا القدس الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، عن أنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم شمالي غربي قطاع غزة، الذي يشهد حربا دموية منذ نحو شهر.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب عبر قناتها على تطبيق "تليجرام": "إنه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم أوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بالقرب من فندق المشتل شمال غرب غزة".

 

 

وأضافت أنها اشتبكت مع هذه القوة من مسافة صفر، وحققت إصابات بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "سرايا القدس" عن أنها استهدفت التحشيدات العسكرية في محيط مبنى السفينة، شمال غربي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

كما أكدت، أيضا، أنها استهدفت صباح الخميس الحشودات العسكرية الإسرائيلية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعميعاز برشقة صاروخية مكثفة، بعد ساعات قليلة من اشتباك عناصرها مع قوة راجلة من العدو بعد تقدم قوة مركبة مؤللة من 6 آليات ميركافا و4 جرافات شرق خان يونس.

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سرايا القدس: استهدفنا زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلى قبالة غزة

المقاومة تواصل اشتباكاتها فى أكثر من محور

وتواصل المقاومة الفلسطينية الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال التي تتوغل من أكثر من محور في غزة وشمالها.

وتمكنت كتائب القسام من تدمير أكثر من 27 آلية للاحتلال، والإجهاز على عدد كبير من الجنود والقوات الصهيونية الخاصة، واعترف الاحتلال رسميا بمقتل 16 من حنوده وإصابة 17 آخرين، منهم 4 بحالة حرجة جدا.

وقد دخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقامه الدموي بقصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 شهيدا و32 ألف جريح فلسطيني.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أنه من بين الشهداء الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص، بينهم مئات العسكريين، علما بأن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كمين محكم قوة صهيونية راجلة فندق المشتل غزة

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